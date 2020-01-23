Для ветеранів планують впровадити щорічні безкоштовні медогляди

Міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Оксана Коляда прогнозує введення обов'язкового щорічного безкоштовного медичного огляду ветеранів вже цього року.

Про це інформує пресслужба відомства у Facebook.

"Я гадаю, що ці обов'язкові медичні огляди буде впроваджено зі стартом другого етапу медичної реформи, з 1 квітня 2020 року, коли ми перейдемо на оплату медичних послуг через Національну службу здоров'я України", - заявила глава відомства.

Міністр зазначила, що важливо займатися превенцією, а не долати наслідки, як це в більшості випадків відбувається наразі.

"Ті ветерани, які не пройдуть цей безкоштовний медичний огляд, вони не матимуть права отримати від нас проплачену медичну послугу", - наголосила вона.

Коляда також відмітила, що відомство продовжує роботу з Міністерством охорони здоров'я щодо вдосконалення підходу, який передбачає пакет додаткових послуг, які безкоштовно надаватимуть ветеранам у медичних закладах.

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"Наразі активно працюємо з тими закладами, які потенційно нам надаватимуть ці послуги", - наголосила міністр.

Коляда відзначила, що це будуть не всі медзаклади, а лише ті, які відповідатимуть вимогам НСЗУ і захочуть надавати послуги ветеранам.