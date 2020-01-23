Справа Шеремета: суд розглядає апеляцію на арешт лікарки Кузьменко
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
У залі суду присутня сама Кузьменко, її адвокати та представники обвинувачення.
Тут також багато представників ЗМІ і активістів.
На засіданні прийшли і рідні Юлії Кузьменко - її батьки та сестра.
Як повідомлялося, 12 грудня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета. Слідство підозрює п'ятьох осіб: лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка.
13 грудня Печерський райсуд обрав запобіжний захід Яні Дугарь у вигляді цілодобового домашнього арешту, Антоненку і Кузьменко - у вигляді тримання під вартою без визначення застави.
23 грудня Київський апеляційний суд залишив без змін рішення суду стосовно Антоненка. Також Київський апеляційний суд залишив під вартою і Юлію Кузьменко.