Справа Шеремета: суд розглядає апеляцію на арешт лікарки Кузьменко

Печерський райсуд Києва почав розглядати клопотання щодо зміни запобіжного заходу підозрюваній у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета лікарці Юлії Кузьменко.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

У залі суду присутня сама Кузьменко, її адвокати та представники обвинувачення.

Тут також багато представників ЗМІ і активістів.

На засіданні прийшли і рідні Юлії Кузьменко - її батьки та сестра.

Як повідомлялося, 12 грудня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета. Слідство підозрює п'ятьох осіб: лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка.

13 грудня Печерський райсуд обрав запобіжний захід Яні Дугарь у вигляді цілодобового домашнього арешту, Антоненку і Кузьменко - у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

23 грудня Київський апеляційний суд залишив без змін рішення суду стосовно Антоненка. Також Київський апеляційний суд залишив під вартою і Юлію Кузьменко.