МКМС домовилось з “Фельдман Еко-Парк” про реабілітацію циркових тварин

Міністерство культури, молоді та спорту та ГО “Фельдман Еко-Парк” підписали Меморандум про співпрацю щодо реабілітації циркових тварин.

Про це повідомляє пресслужба МКМС.

Як зазначається, 23 січня Міністерство культури, молоді та спорту України підписало Меморандум про співпрацю з ГО «Фельдман Еко-Парк» - відтепер тварини з державних цирків зможуть жити у екопритулках та екопарках. Підписи під документом поставили міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський, почесний президент ГО «Фельдман Еко-Парк» Олександр Фельдман та перший заступник гендиректора ДП «Національний цирк України» Анатолій Бровій.

“Наше зацікавлення як Міністерства не просто припинити використовувати тварин у розважальних програмах, ми думаємо і про те, що буде потім з цими тваринами. Нас цікавить їхня доля. І цей Меморандум – це прекрасний приклад державно-приватного партнерства”, - зазначила заступниця міністра культури, молоді і спорту Ірина Подоляк.

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У підписаному Меморандумі про співпрацю зафіксовано, що ГО «Фельдман Еко-Парк» зобов’язується розмістити тварин в гідних умовах, які відповідають вимогам кожного виду, доглядати за цими тваринами і надавати ветеринарну допомогу. Також організація буде вести реєстр утримуваних тварин і звітувати про їхній стан.

“Те, що стосується тварин, які є у приватній власності, ми так само готові разом з громадськими організаціями допомогти власникам тварин ці питання вирішити. Ми передбачили в Меморандумі можливість для них долучитись до співпраці у межах цього документу, але ми не маємо ні права, ні наміру втручатись у рішення, які ухвалять власники», - додала Подоляк.

Загалом у Меморандумі йдеться про спільні зусилля, спрямовані на гуманізацію в Україні розважальної діяльності, про необхідність захисту тварин від жорстокого поводження, їхній захист та створення належних умов утримання. Документ також окреслює співпрацю в питанні передачі тварин, які перебувають на балансі Національного цирку України до громадської організації «Фельдман Еко-Парк».

Як повідомлялося, МКМС має намір до кінця року заборонити використання тварин у цирках.

Фото: Геннадій Мінченко