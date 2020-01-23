В Україну не впустили трьох російських політиків

Троє російських політиків не пройшли прикордонний контроль на в'їзд в Україну.

Про це повідомляє ДПСУ.

"Рейсом із Лондона у (аеропорт - ред.) “Бориспіль” прибув громадянин Росії. Як з’ясувалося, росіянин є представником провладної політичної партії своєї країни – “Єдиная Россия”, колишнім мером одного з облцентрів РФ. Підтвердити мету свого перебування закордонний політик не зміг, тому на підставі Закону України “Про прикордонний контроль” в нашу країну його не пропустили. Сьогодні вранці, 23 січня, росіянин вилетів з “Борисполя” у Німеччину", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, ще двоє російських політиків не змогли пройти прикордонний контроль в пункті пропуску “Київ (Жуляни)”.

“Учора ввечері вони прилетіли рейсом із Мінська. Один із візитерів також представник "Єдиной России", інший – компартії РФ. Обидва повідомили, що начебто прибули в Київ з метою участі в конференції. Наразі їх повернуто зворотним рейсом”, - зазначили прикордонники.