Чиновники “продавали” посаду начальника колонії за $20 тисяч — СБУ

Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю СБ України затримали двох зловмисників, які «торгували» керівними посадами у пенітенціарній системі.

Про це повідомляє пресцентр СБ України.

“Оперативники СБУ встановили, що колишній працівник системи Державної кримінально-виконавчої служби разом зі спільником пропонували потенційним кандидатам за гроші забезпечення призначення на посади, зокрема начальника колонії в одній з областей України за 20 тисяч доларів США. «Клієнтів» на підвищення зловмисники підшукували серед діючих керівників середньої ланки пенітенціарної системи. Фігуранти справи посилались на зв’язки у Міністерстві юстиції України. За інформацією СБ України, один зі зловмисників дійсно має близькі зв’язки з одним із високопосадовців Мін'юсту. Інформацію про можливу причетність чиновника до оборудки перевіряє досудове слідство. Правоохоронці затримали обох зловмисників у кав’ярні в центрі Києва під час отримання всієї суми неправомірної вигоди”, - йдеться у повідомленні.

Наразі фігурантам справи повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 28 та ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.

Операція з викриття зловмисників проводилася спільно з СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві, під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 7.