За три роки на журналістів в Україні здійснили 250 нападів - НСЖУ

Упродовж 2017-2019 років зафіксовано 250 інцидентів із застосуванням сили проти журналістів, зокрема торік було зафіксовано 75 таких випадків проти 86-ти у 2018 році.

Такі дані моніторингу "Індекс фізичної безпеки журналістів України" за підсумками 2019 року наводить Національна спілка журналістів України у четвер, 23 січня.

"Третій рік поспіль відзначаємо дуже високий рівень фізичної агресії щодо журналістів. За 2017-2019 роки загалом зафіксовано 250 інцидентів із застосуванням сили проти журналістів", – наголосив голова НСЖУ Сергій Томіленко.

Як зазначається у повідомленні, найбільше інцидентів сталося у грудні 2019 року – 10, у березні – 8, у травні та серпні – по 6 випадків.

Експерти відзначають, що атаки на журналістів 2019 року супроводжувалися особливою агресією та жорстокістю. Зокрема, після нападу у центрі Черкас помер журналіст-розслідувач Вадим Комаров, що став другим у Європі журналістом, який загинув у 2019 році через свою професію.

Відповідно до оприлюднених даних "Індексу", у 12 випадках нападниками є чиновники, посадовці або депутати, у 5 – правоохоронці, три інциденти сталися із застосуванням зброї.

Щодо регіонів, то очевидне лідерство в антирейтингу зберігають Київ і область, де, зокрема, зафіксовано 29 інцидентів фізичної агресії. На другому місці Одеська область – 11 випадків застосування сили до журналістів. Третє розділили Херсонська, Чернівецька та Волинська області – по 4 інциденти.

Водночас НСЖУ констатує, що належної уваги правоохоронців до злочинів проти працівників ЗМІ немає – більшість нападів лишаються нерозкритими й навіть не потрапляють до суду. "Є певні надії на реалізацію рекомендацій спеціальних парламентських слухань з фізичної безпеки журналістів, які пройшли у листопаді 2019 року. Зокрема, Міністерство внутрішніх справ визначило посадових осіб високого рівня, відповідальних за реагування на перешкоджання журналістській діяльності та регулярний публічний звіт про стан розслідувань", - йдеться у повідомленні.

Як зазначила експерт зі стратегічних комунікацій ГО "Інформаційна безпека" Тетяна Попова, незважаючи на зменшення нападів на журналістів в 2019 році порівняно з 2018-м та 2017-м, Україна відчутно відстає від західних країн за рівнем свободи слова та захисту журналістів. "Ми вимагаємо від Нацполіції, ГПУ та судової влади регулярно надавати прозорі звіти про розслідування злочинів проти журналістів. Кожна погроза чи напад на журналіста повинен мати серйозні наслідки", - наголосила вона.

"Індекс фізичної безпеки журналістів України" – це щомісячний моніторинг фактів фізичної агресії щодо журналістів і медіа України. "Індекс" укладають спільно НСЖУ й партнери: ГО "Інформаційна безпека", ГО "Платформа прав людини", Академія української преси та Інститут розвитку регіональної преси.