МКМС запускає новий інструмент комунікації - Policy-creator

Міністерство культури, молоді та спорту запускає новий інструмент комунікації зі стейкхолдерами – Policy-creator.

Про це повідомляє пресслужба МКМС.

"Цей інструмент може служити містком із людиною-експертом з досвідом і багажем знань, яка хоче і могла б робити певні зміни в державі. Є багато фахівців, генерується велика кількість аналітичних звітів, рекомендацій, але ми як міністерство не маємо форми враховувати і залучати цих фахівців. Тепер ми таку форму створили”, - зазначила заступник міністра Ірина Подоляк.

Як пояснили у МКМС, Policy-creator - це форма спілкування, через яку будь-яка зацікавлена в розвитку креативних індустрій сторона може подати свої пропозиції, рекомендації, ідеї щодо способів державної підтримки, поділитися проблемами та потребами сектору. Вона вже доступна на сайті “Креативна Україна” на постійній основі.

Інструмент створено без залучення коштів державного бюджету, наголосили в МКМС.

Алгоритм роботи інструмента такий: інформація від стейкхолдерів обробляється, приймається до відома та врахування в роботі директоратом креативних індустрій міністерства. Отримані відповіді зберігаються у внутрішній базі директорату: вони не є публічними, однак доступ до матеріалів може бути забезпечений decision-мейкерам міністерства. В такий спосіб зацікавлені сторони долучаються до творення державної політики у сфері креативних індустрій. А міністерство проводить свою політику шляхом діалогу з усіма причетними до галузі.

“Навіть стратегія, чи державна цільова програма, чи концепція реалізації державної політики - це сухі інструменти, які вимагають впорядкування. Хоча є багато цікавих живих ідей, і нам важливо мати своєрідну “помпу”, через яку ці ідеї заходять в міністерство”, - наголосила Подоляк.