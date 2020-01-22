В Україні з початку епідсезону від грипу померли 11 осіб

В Україні з початку епідемічного сезону від ускладнень грипу померли 11 осіб.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ у Facebook.

"11 осіб померли від ускладнень грипу з початку епідсезону станом на 22 січня 2020 року. Із 30 вересня 2019 року до 19 січня 2020 року перехворіли 6,2% населення України та госпіталізовано 67 113 осіб, із них 78,7% - діти віком до 17 років", - йдеться у повідомленні.

В ЦГЗ нагадали, що грип - це високозаразне вірусне захворювання з можливістю тяжких ускладнень та ризиком смерті.

Найчастішим ускладненням хвороби є пневмонія, яка іноді може лише за 4-5 днів призвести до летальних наслідків.

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Також внаслідок ускладнень грипу нерідко може розвинутися серцева недостатність.

За перших ознак захворювання (раптовий початок хвороби, головний біль, ломота у м’язах та суглобах, біль у горлі, підвищення температури тіла до 38 °С і більше, кашель, в окремих випадках - блювота і пронос) медики закликають обов’язково звертатися до сімейного лікаря.