Президент підписав указ про відзначення держнагородами до Дня Соборності

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами понад 120 осіб з нагоди Дня Соборності України.

Відповідний указ №18/2020 опублікований на сайті глави держави.

Зазначається, що нагороди присвоєно "за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю".

Президент, зокрема, відзначив українців орденами Ярослава Мудрого, княгині Ольги, "За заслуги", "За мужність" та медаллю "За працю і звитягу".

Крім того, глава держави присвоїв почесні звання "Народний артист України", "Народний вчитель України", "Народний художник України", "Заслужений економіст України", "Заслужений лікар України", "Заслужений журналіст України" та інші.

Загалом державні відзнаки та почесні звання присвоєно 121 особі.

День Соборності відзначається 22 січня. 102 роки тому, 22 січня 1918 року, Універсалом Центральної Ради було проголошено незалежність Української Народної Республіки. Роком пізніше, 22 січня 1919 року, у Києві на Софійській площі проголошено Акт Злуки (об’єднання) українських земель в єдину Україну. У тексті Акта Злуки утверджувалось: "Однині воєдино зливаються століттями одірвані одна від одної частини єдиної України – Західноукраїнська Народна Республіка (Галичина, Буковина і Угорська Україна) і Наддніпрянська Велика Україна".