За тиждень на сертифікацію зареєструвалося понад 900 вчителів

З початку рестрації на процедуру сертифікації зареєстувалося 912 вчителів.

Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

"Cтаном на ранок 21 cічня сформовано 912 реєстраційних карток-заяв, надруковано 154 повідомлень", - йдеться у повідомленні.

Згідно даних УЦОЯО, найбільше вчителів зареєструвалося у Києві (61), Дніпропетровській (66), Вінницькій (56), Запорізькій (52), Львівській (52) та Харківській (52) областях.

Реєстрація на процедуру сертифікації триватиме до 31 січня.

Як повідомляв Укрінформ, в 2020 році Міністерство освіти та науки продовжить проєкт з пілотування процедури сертифікації вчителів. Як і в 2019 році сертифікацію пройдуть вчителі початкових класів. На 2020 рік гранична кількість учасників процедури сертифікації визначена на рівні 2000 осіб.

Вчителі, які успішно пройдуть сертифікацію, протягом трьох років отримуватимуть надбавку до заробітної плати у розмірі 20%.