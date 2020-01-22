Творча еліта проводить дискусію “Чи ми - розділена нація?” до Дня Соборності

Перша зустріч в рамках інформаційної кампанії до Дня Соборності України, ініційованої Українським інститутом національної пам’яті, проходить 21 січня у Києві. Тема зустрічі - “Чи ми - розділена нація?”.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

“102 роки тому була проголошена Українська Народна Республіка. Але цей шанс ми тоді втратили. Чи ми раптом не повторюємо ті самі помилки? Чи ми — розділена нація?” - запросив модератор дискусії, історик і телеведучий Олександр Зінченко до розмови учасників дискусії.

А це письменниця Оксана Забужко, телеведучий, політолог Віталій Портніков, доктор історичних наук Валентина Піскун, голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович.

Творча та політична еліта проводить дискусію “Чи ми - розділена нація?” до Дня Соборності / Фото: Олена Худякова, Укрінформ

“Я не вважаю, що 102 роки тому ми втратили свій шанс... Я вірю тим інтелектуалам українським, котрих ми досі за 28 років не прочитали, не витягли з запасників, і відповідно, нам легше жити чужими аналогіями, аніж тими програмами, котрі наші попередники у форматі націєтворчих еліт уже були прописали. І це далеко не найдурніші люди за стандартами тодішньої Європи. Але якщо цього не знати, то ти, відповідно, раз у раз хапатимешся за якийсь пошук прописаніших аналогій, і ці аналогії виявлятимуться чужими”, - зауважила Забужко.

Як підкреслив Портніков, якби не було Української Народної Республіки, українських політичних партій та українських змагань, у більшовиків, які прийшли до влади в Росії і окупували Україну, була б зовсім інша соціальна база. А так у них цієї соціальної бази практично не було. Саме тому вони змушені були піти на коаліцію.

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“Я закликаю всіх творити український світ. Це має бути наша відповідь на ті виклики, які існують. Український світ сьогодні — це не аналог “русского мира”, тому що “русский мир” затверджується танками, диверсантами, пропагандою. А український світ — це світ нашої з вами цивілізації. Це те, про що ми говоримо, це те, якою мовою ми спілкуємося, це те, про що ми пам’ятаємо в українській культурі”, - сказав Портніков.

У процесі обговорення голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович зазначив щодо того, який проєкт зробить Україну успішною: “Ми маємо триматися тих речей, які дійсно можуть зробити наше суспільство щасливим, які можуть об’єднати нас незалежно від якихось дрібних чвар. Це права людини, людська гідність... Це те, чого світ по-справжньому все ще не досяг”.

Як додала Піскун, Україні потрібно модернізуватися в усіх сферах життя.

“І модернізація ця має пройти першу стадію — це модернізація самосвідомості. Якщо ми цього не зробимо, то ніяка інструментальна модернізація нас не врятує, тому що інструментальна модернізація лежить всередині наших голів”, - наголосила вона.

Як зазначається, під час серії публічних дискусій щодо уроків української історії Інститут національної пам’яті планує разом з істориками та лідерами суспільної думки спробувати розібратися в питаннях національної самоідентифікації, проаналізувати суспільні настрої та шукати шляхи подолання історичних комплексів.