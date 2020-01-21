ОБСЄ допомогла Україні забрати 386 ув’язнених із окупованого Донбасу

Під час робочого візиту до зони проведення ООС омбудсмен Людмила Денісова поінформувала голову ОБСЄ Еді Раму про переміщення з окупованої території Донбасу на підконтрольну уряду України територію для подальшого відбування покарання 386 осіб.

Це стало можливим завдяки безпосередній взаємодії моніторингової місії ОБСЄ, зазначила у Facebook омбудсмен.

"Сьогодні під час робочого візиту до зони проведення ООС в Станицю Луганську поінформувала голову ОБСЄ Еді Раму, що завдяки безпосередній взаємодії моніторингової місії ОБСЄ з 27-ми пенітенціарних установ, що знаходяться на окупованій частині Донбасу, було переміщено на підконтрольну уряду України територію для подальшого відбування покарання 386 осіб, які на момент початку бойових дій вже відбували покарання у місцях несвободи. Наразі 122 з них уже звільнено, оскільки їх термін покарання закінчився", - йдеться у повідомленні.

Окрім цього, зазначила Денісова, вона звернулась до Еді Рами з проханням сприяти у налагодженні процесу передачі громадян України з тимчасово окупованої території Донецької області, адже за минулий рік вдалося перемістити лише 13 осіб.

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На сьогодні отримано 569 заяв таких громадян та їх родичів, а також очікують бути переданими 138 осіб з тимчасово окупованої території Луганської області.

Омбудсмен повідомила голові ОБСЄ, що станом на 17 січня 2020 року вдалось повернути на Батьківщину лише 35 громадян України, які перебували у полоні Російської Федерації.

"Водночас 115 українських політв’язнів ще досі перебувають у місцях несвободи на території РФ та тимчасово окупованого Криму. Серед зазначених громадян України є такі, що утримуються у місцях несвободи вже більше 5 років поспіль. 86 осіб – це кримські татари, яким інкримінується організація діяльності терористичної організації та участь в діяльності такої організації, організація діяльності екстремістської організації, членство в забороненій в Російській Федерації організації "Хізб ут-Тахрір", - акцентувала Денісова.

За її словами, деякі громадяни України перебувають у критичному стані. Вони потребують термінового обстеження та надання кваліфікованої медичної допомоги.

"Зокрема, це Алімов Рефат, Аметов Ернес, Вигівський Валентин, Джеппаров Арсен, Дудка Володимир, Карімов Алім, Шумков Олександр, Шур Віктор, які утримуються на території Російської Федерації, та Абдулгазієв Тофік, Гафаров Джеміль, Сулейманов Ескендер, Шейхалієв Рустем, які утримуються на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим", - наголосила Уповноважена з прав людини.

Вона також закликала пана Раму, як чинного голову ОБСЄ, Прем’єр-міністра Республіки Албанія, Міністра європейських і закордонних справ Республіки Албанія, застосувати усі важелі впливу заради відновлення прав громадян України та якнайшвидшого повернення їх на Батьківщину живими.