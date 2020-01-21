Штрафи можна буде сплатити онлайн в е-кабінеті водія

В електронному кабінеті водія можна сплатити штраф онлайн.

Про це повідомляється на сторінці додатку “Дія” у Facebook.

“Дія готує справжній набір водія. До цифрових водійських посвідчень, техпаспорта, автоцивілки додаємо сплату штрафів онлайн. Зараз отримати інформацію про адміністративні порушення та сплатити штраф за них можна в електронному кабінеті водія e-driver.hsc.gov.ua”, - йдеться у повідомленні.

У майбутньому в додатку можна буде переглянути виписані штрафи на місці зупинки та за правопорушення, зафіксовані в автоматичному режимі або в режимі фотозйомки.

Як повідомлялося, понад 58 тисяч українців зареєструвались на тестування мобільного застосунку “Дія”.