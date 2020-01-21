Різдвяна історія про хлопчика з Вінниці – колядника на добрі справи для однолітків

Маленький хлопчик Мирон, якому всього лише 7 років, вже примудряється робити добрі справи для інших

У новорічні свята стаються дива та збуваються мрії, й 7-річний хлопчик із Вінниці став тим, хто може виконувати бажання інших. Мирон кожного року виконує чиюсь одну маленьку мрію, і робить це задля того, щоб інші були щасливі.

Маленький хлопчик Мирон, якому всього лише 7 років, вже примудряється робити добрі справи для інших. Другий рік поспіль він колядує на свята, але усі зібрані кошти забирає не собі, а витрачає їх на щось корисне для діток, родини яких у скруті. У минулому році всю зібрану суму він передав на лікування важкохворому хлопчику. Цьогоріч же гроші підуть діткам, які мріють про спортивний куточок удома. Їх батько був спортсменом, і їх схильність до занять спортом цілком зрозуміла. На жаль, їх тато вже загинув, а мама має онкологічне захворювання. Тож діткам дійсно не вистачає таких бажаних для них подарунків.

І ось у цьому році Мирон зумів наколядувати десь біля 1500 гривень. Тож він разом зі своїми близькими почав шукати спорткомплекс, який підходив би дітлахам за всіма параметрами. Ціни усюди були вищими за зібрану їм суму, тож його родина звернулася до волонтерів, а ті, своєю чергою – до торговельного центру «Епіцентр», де завжди роблять знижки на товари для військових і родин загиблих та поранених. Після довгих пошуків куточок все ж-таки був знайдений, але коштував 1960 гривень з усіма знижками. Грошей у Мирончика не вистачало, але йому запропонували заколядувати співробітникам та відвідувачам торговельного центру, і так дозбирати всю потрібну йому суму.

Маленький Мирон хвилювався, але все ж-таки заколядував дорослим, які уважно за ним спостерігали та підбадьорювали. До слова, хлопчина ще й добре підготувався, вдягнувши традиційний стародавній різдвяний одяг. Колядка була недовгою, але дуже зворушливою. Дорослі розщедрилися, і потрібна сума була зібрана. Мирон виконав свій обов’язок, отримав спортивний комплекс, та передасть його двом діткам на Вінниччину.



Історія благодійності Мирона почалася влітку, коли йому було 3,5 року. Тоді він зламав руку, і йому поставили спиці. Через це Мирон не мав змоги спілкуватися з однолітками, і задля розваги почав вивчати колядки, і декламувати їх перед своїми рідними та близькими. Потім хлопчик почав колядувати для більш широкої публіки. Всі його виступи почали викладати в інтернет, а друзі та знайомі родини вирішили віддячувати хлопчині за його гарні колядки грошима. І тоді Мирон уперше допоміг комусь іншому, це була допомога військовим. Отак все й почалося…

А загалом маленького Мирона до благодійних справ підштовхнули батьки, які пояснили йому, що в світі є багато людей, які потребують допомоги. І іноді краще відмовити собі у чомусь, але зробити щось хороше для іншого.

Мабуть саме так потрібно виховувати усіх дітей, щоби змалечку вони розуміли цінність доброти та щедрості у цьому світі. Бо коли дитина привчається до хорошого, то це скоріш всього – піде з нею по життю. Історія Миронової доброти тільки починається, і є сподівання, що у дорослому житті його добрі справи ставатимуть все масштабнішими.

Вікторія Шевченко

Фото й відео – автора