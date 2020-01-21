Понад 80% українців вважають мову атрибутом незалежності

Понад 80% громадян України вважають українську мову важливим атрибутом незалежності держави.

Про це свідчать дані загальнонаціонального дослідження, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та презентованого 21 січня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У тому, що українська мова є важливим атрибутом незалежності України, згоден 81% громадян (51% відповіли "безумовно" і ще 26% - "скоріше, так"), причому так вважають в усіх регіонах України: Західному (95%), Центральному (86%), Південному (71%), Східному (64%)", - йдеться в дослідженні.

Згідно з результатами опитування, абсолютна більшість українців - 80% - згодна і з тим, що всі керівники держави та державні службовці мають у робочий час спілкуватися державною мовою (56% опитаних безумовно згодні з такою позицією, 24% - скоріше за все). Причому, у цьому питанні солідарні жителі всіх регіонів: Західного (96%), Центрального (86%), Південного (71%) і Східного (64%).

Водночас, 79% респондентів вважають, що в українських ЗМІ, принаймні, половина наповнення має бути українською мовою (53% згодні з цим безумовно, 26% - скоріше згодні). Зокрема, у Західному регіоні такої позиції дотримується 96% жителів, у Центральному - 82%, у Східному - 66% і в Південному - 63%.

Загальнонаціональне дослідження проведено Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 18 грудня 2019 року в усіх регіонах України, крім Криму та окупованих територій Донецької і Луганської областей. Опитано 2017 респондентів віком від 18-ти років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.