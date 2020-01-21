В аеропорту Амстердама затримали українця за жорстоке поводження з дитиною
Укрінформ
47-річного українця затримали в аеропорту Схіпхол за жорстоке поводження з його 3-річною дочкою.
Про це на сторінці у Facebook повідомляють нідерландські правоохоронці.
“47-річного українця підозрюють у жорстокому поводженні з дочкою на борту літака. Чоловік був затриманий”, - йдеться у повідомленні.
Після прибуття в аеропорт Схіпхол, батька дитини затримали, а 3-річну дівчинку відправили до установи із захисту дітей.
Відомо, що літак прибув з Бразилії.