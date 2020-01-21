В аеропорту Амстердама затримали українця за жорстоке поводження з дитиною

47-річного українця затримали в аеропорту Схіпхол за жорстоке поводження з його 3-річною дочкою.

Про це на сторінці у Facebook повідомляють нідерландські правоохоронці.

“47-річного українця підозрюють у жорстокому поводженні з дочкою на борту літака. Чоловік був затриманий”, - йдеться у повідомленні.

Після прибуття в аеропорт Схіпхол, батька дитини затримали, а 3-річну дівчинку відправили до установи із захисту дітей.

Відомо, що літак прибув з Бразилії.