Новосад заявляє, що експеримент з е-підручниками провалився

Новосад заявляє, що експеримент з е-підручниками провалився

Укрінформ
Пілотний проєкт із впровадження електронних підручників в освітній процес завершився негативно.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" розповіла міністр освіти та науки Ганна Новосад.

“У нас був такий експеримент, він завершився і завершився негативно. ...Головна проблема виявилася на етапі закупівлі електронних підручників. Міністерство оголосило конкурс, але те, що нам подали виробники, – це просто жах. Я особисто переглянула всі ці підручники – це жах, який треба сховати і більше нікому не показувати. Я не можу допустити, аби таке закуповувалося за громадські кошти і потрапляло в школи. Це не можна назвати електронними освітніми матеріалами – це просто якісь pdf-ки, до яких десь прилаштували звук, десь фігурку, яка рухається, і намагаються нам продати за мільйони гривень. З цього не буде ніякого толку, з такими матеріалами якість навчання абсолютно не зміниться”, - сказала Новосад.

Вона поінформувала, що МОН буде робити другу спробу впровадження електронних підручників в освітній процес: будуть нові вимоги до експертизи електронних підручників, нові нормативні документи щодо впровадження ініціативи.

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Новосад наголосила, що немає досліджень, які свідчили б, що електронні підручники покращують освітні результати учнів.

Як повідомляв Укрінформ, у квітні 2019 року Міністерство освіти та науки оголошувало конкурс проєктів електронних підручників для 2, 5, 6, 10 та 11 класів.

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