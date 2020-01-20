Новосад заявляє, що експеримент з е-підручниками провалився

Пілотний проєкт із впровадження електронних підручників в освітній процес завершився негативно.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" розповіла міністр освіти та науки Ганна Новосад.

“У нас був такий експеримент, він завершився і завершився негативно. ...Головна проблема виявилася на етапі закупівлі електронних підручників. Міністерство оголосило конкурс, але те, що нам подали виробники, – це просто жах. Я особисто переглянула всі ці підручники – це жах, який треба сховати і більше нікому не показувати. Я не можу допустити, аби таке закуповувалося за громадські кошти і потрапляло в школи. Це не можна назвати електронними освітніми матеріалами – це просто якісь pdf-ки, до яких десь прилаштували звук, десь фігурку, яка рухається, і намагаються нам продати за мільйони гривень. З цього не буде ніякого толку, з такими матеріалами якість навчання абсолютно не зміниться”, - сказала Новосад.

Вона поінформувала, що МОН буде робити другу спробу впровадження електронних підручників в освітній процес: будуть нові вимоги до експертизи електронних підручників, нові нормативні документи щодо впровадження ініціативи.

Новосад наголосила, що немає досліджень, які свідчили б, що електронні підручники покращують освітні результати учнів.

Як повідомляв Укрінформ, у квітні 2019 року Міністерство освіти та науки оголошувало конкурс проєктів електронних підручників для 2, 5, 6, 10 та 11 класів.