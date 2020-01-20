Представник посольства Великої Британії вшанував пам'ять "кіборгів"
Про це повідомило посольство Великої Британії у Facebook.
"Британський аташе з питань оборони в Україні комодор Королівських ВМС Тім Вудс віддав шану українським військовим, відомим як кіборги, які загинули під час Другої битви за аеропорт у Донецьку, захищаючи свою країну від підтримуваних Росією сил", - йдеться у повідомленні.
У диппредставництві нагадали, що ця подія відіграла важливу роль в ухваленні Великою Британією рішення про початок місії Orbital у лютому 2015 року.
"Британія стала першою державою, яка надіслала свій військовий персонал для допомоги у підготовці військовослужбовців Збройних сил України", - зазначили у посольстві.
Місія Orbital розпочала роботу у 2015 році. За цей час понад 17,5 тис. військовослужбовців ЗСУ пройшли підготовку за участю британських інструкторів. Усі тренінги мають захисний характер і відбуваються вдалечині від зони бойових дій на сході України.
У 2018 році Велика Британія розширила місію тренінгами інструкторів Королівських ВМС і Королівських морських піхотинців для військовослужбовців ВМС України, які змушені протистояти дедалі значнішим загрозам в акваторії Азовського моря.
Фото: British Embassy Kyiv. Facebook