Представник посольства Великої Британії вшанував пам'ять "кіборгів"

Британський аташе з питань оборони в Україні комодор Королівських ВМС Тім Вудс поклав квіти до Стіни народної пам'яті у Києві на знак вшанування пам'яті загиблих захисників Донецького аеропорту.

Про це повідомило посольство Великої Британії у Facebook.

"Британський аташе з питань оборони в Україні комодор Королівських ВМС Тім Вудс віддав шану українським військовим, відомим як кіборги, які загинули під час Другої битви за аеропорт у Донецьку, захищаючи свою країну від підтримуваних Росією сил", - йдеться у повідомленні.

У диппредставництві нагадали, що ця подія відіграла важливу роль в ухваленні Великою Британією рішення про початок місії Orbital у лютому 2015 року.

"Британія стала першою державою, яка надіслала свій військовий персонал для допомоги у підготовці військовослужбовців Збройних сил України", - зазначили у посольстві.

Місія Orbital розпочала роботу у 2015 році. За цей час понад 17,5 тис. військовослужбовців ЗСУ пройшли підготовку за участю британських інструкторів. Усі тренінги мають захисний характер і відбуваються вдалечині від зони бойових дій на сході України.

У 2018 році Велика Британія розширила місію тренінгами інструкторів Королівських ВМС і Королівських морських піхотинців для військовослужбовців ВМС України, які змушені протистояти дедалі значнішим загрозам в акваторії Азовського моря.

Фото: British Embassy Kyiv. Facebook