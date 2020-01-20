Розкрадання газу на 1,5 мільярда: Антикорупційний суд завтра розгляне "справу Дубневичів"

Вищий антикорупційний суд призначив на 21 січня підготовче засідання у справі за обвинуваченням чотирьох осіб у розкраданні газу НАК «Нафтогаз-Україна» на майже 1,5 млрд грн.

Про це інформує пресслужба суду у Facebook.

“Судове засідання відбудеться 21 січня 2020 року о 14:00 за адресою: проспект Перемоги, 41, зал судових засідань №3”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що серед обвинувачених колишні керівники товариств та фінансові директори, які, за версією слідства, упродовж 2013-2015 років організували схему заволодіння природним газом, придбавши його за пільговою ціною у НАК «Нафтогаз України» нібито для виробництва теплової енергії для населення, але насправді газ використовувався для промислових потреб.

Як повідомляв Укрінформ, 28 грудня прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури скерували до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт у справі про заволодіння понад 300 млн куб.м природного газу НАК “Нафтогаз України” стосовно 4 осіб. Одного підозрюваного - директора ТзОВ “Енергія-Новий Розділ” оголошено в розшук, а справу відносно нього виділено в окреме провадження. Слідством встановлено, що підприємства-власники Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ упродовж 2013-2015 років уклали ряд угод про закупівлю в НАК “Нафтогаз України” природного газу для виробництва теплової енергії населенню. З метою здешевлення тепла для цієї категорії споживачів НАК постачав ТЕЦ газ за цінами, суттєво нижчими від ринкових. У січні 2018 року детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП затримали та повідомили про підозру 5 особам, серед яких 4 - посадовці компаній-власниць ТЕЦ — ТзоВ “Енергія-Новий Розділ” та ТзОВ “Енергія – Новояворівськ” і фізична особа, яка є наближеною до народних депутатів. У рамках розслідування вказаного провадження Солом’янським районним судом столиці було накладено арешт на цілісні майнові комплекси “Новороздільська ТЕЦ” та “Новояворівська ТЕЦ”. Відповідно до рішення суду, ці два об’єкти передані в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). Дії вказаних осіб кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України.

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Як повідомлялося, у двох містах на Львівщині — Новому Роздолі та Новояворівську стався зрив опалювального сезону. Тут у 2018 році на теплоцентралях, які належать народним депутатам VIII скликання братам Богдану та Ярославу Дубневичам, виявили розкрадання газу на суму в 1,4 мільярда гривень. Після цього суд арештував ТЕЦ, майнові комплекси передали Агентству з розшуку та менеджменту активів АРМА, яке передало теплоцентралі в управління приватній столичній фірмі "Гарант Енерго М". Проте новий управитель не зміг налагодити теплопостачання, виникла заборгованість по зарплаті працівникам ТЕЦ, через що з підприємств масово звільнилися люди. Крім того, "Гарант Енерго М" заборгувало 380 мільйонів гривень за спожитий на ТЕЦ газ.