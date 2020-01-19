СБУ не бачить причин для заборони в'їзду акторам РФ Башарову, Колесникову й Удовиченку

СБУ не вбачає причин не пускати в Україну російських акторів Марата Башарова, Сергія Колесникова та Ларису Удовиченко, незважаючи на те, що вони виступали в окупованому РФ Криму.

Про це йдеться в листі СБУ, який є в розпорядженні Цензор.НЕТ.

"Повідомляємо, що наразі підстави для недопуску зазначених осіб для участі в гастрольних заходах на території України у СБУ відсутні", - зазначають у спецслужбі.

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Водночас, в СБУ просять поліцію в Запорізькій області посилити заходи безпеки під час театральної вистави за участю Башарова, Колеснікова й Удовиченко через "негативний суспільний резонанс серед активістів націонал-патріотичних громадських структур Запоріжжя, оскільки в ЗМІ висвітлюється інформація про підтримку ними в російських ЗМІ збройної анексії Криму, а також наводиться інформація про можливе незаконне перетинання кордону України під час гастролей на тимчасово окупованій півострів".