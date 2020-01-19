Для СБУ розслідування причин авіакатастрофи в Ірані є пріоритетом - Баканов

Голова Служби безпеки України Іван Баканов зазначив, що для СБУ є пріоритетом розслідування та встановлення причинно-наслідкового ланцюга подій авіакатастрофи літака компанії "МАУ" в Ірані.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«8 січня 2020 року стало чорним днем в історії України та усього світу. Жахлива трагедія в Ірані забрала життя одинадцяти наших співвітчизників. І суспільство вимагає відповідей щодо дійсних причин цього горя та притягнення усіх винних до відповідальності. Для СБУ розслідування та встановлення причинно-наслідкового ланцюга подій цієї катастрофи є пріоритетом», - наголосив Баканов.

Він додав, що українці мають почуватися захищеними у кожному куточку світу, незалежно від обставин.

«Це є питанням колективної безпеки, безпеки країни та кожного з нас. І всі країни мають працювати разом, аби мінімізувати в майбутньому навіть теоретичний ризик повторення подібних жахливих трагедій», - додав Баканов.

Як повідомляв Укрінформ, 19 січня останки загиблих в авіакатастрофі громадян України, які були ідентифіковані за профілем ДНК, доправили на батьківщину. Церемонія прощання з загиблими проходить у терміналі В міжнародного аеропорту "Бориспіль", вона триватиме до 19 години.

8 січня після вильоту з тегеранського аеропорту ім. імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України", що виконував рейс PS752 Тегеран-Київ. 11 січня Іран визнав, що пасажирський авіалайнер був випадково збитий військовими.

На борту літака перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців, зокрема, пасажирки Ольга Кобюк і Олена Малахова і дев'ятеро членів екіпажу - пілоти Олексій Наумкін, Володимир Гапоненко і Сергій Хоменко, бортпровідники Катерина Статнік, Ігор Матьков, Марія Микитюк, Денис Лихно, Валерія Овчарук, Юлія Сологуб.

Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.