Україна вимагає у поліції Британії видалити тризуб із антитерористичного посібника
Відповідний заклик відомство розмістило в Twitter.
“Розміщення тризуба, конституційного національного символу і герба України, в керівництві з протидії екстремізму, виданому антитерористичної поліцією для викладачів і медичного персоналу Великої Британії, є вкрай обурливим. Тут немає прийнятних пояснень. Ми вимагаємо прибрати тризуб з Керівництва з офіційними вибаченнями”, - заявило посольство України в Британії.
Placing the Trident #Tryzub, constitutional national symbol&Coat of Arms of #Ukraine, in Extremism Guide produced by @TerrorismPolice for UK teachers&medical staff is beyond outrageous. No explanations acceptable. We demand Trident to be removed from Guide with official apologies pic.twitter.com/sYbjW9yrsb— Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) January 19, 2020
У візуальному розділі посібника з виявлення знаків і символів праворадикальних груп, в секції “татуювання” показаний герб України під назвою “Український тризуб (націоналістичний)”.
Крім цього, в розділі організацій, які сповідують ідею домінування білої раси, наведена символіка полку "Азов".
Також в документі згадана протестна група “Повстання проти вимирання” та інші зоозахисні та екоорганізацій.
Цей посібник для вчителів і медпрацівників поширюється по всій Великобританії в рамках підготовки до програми “Превенція” у боротьбі з радикалізацією.
Як зазначає видання The Guardian, британська поліція наполягає на тому, що керівництво не призначене для того, щоб ідентифікувати всі групи, які в ньому фігурують, як екстремістські. Вони сказали, що посібник покликаний “поліпшити розуміння знаків і символів, з якими люди можуть зіткнутися”, і що в ньому зазначено, що “не всі знаки і символи, зазначені у цьому документі, становлять інтерес для боротьби з тероризмом”.