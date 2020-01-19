Україна вимагає у поліції Британії видалити тризуб із антитерористичного посібника

Посольство України у Британії зажадало прибрати тризуб, який є гербом країни, з керівництва з протидії екстремізму для британських медпрацівників та вчителів.

Відповідний заклик відомство розмістило в Twitter.

“Розміщення тризуба, конституційного національного символу і герба України, в керівництві з протидії екстремізму, виданому антитерористичної поліцією для викладачів і медичного персоналу Великої Британії, є вкрай обурливим. Тут немає прийнятних пояснень. Ми вимагаємо прибрати тризуб з Керівництва з офіційними вибаченнями”, - заявило посольство України в Британії.

Placing the Trident #Tryzub, constitutional national symbol&Coat of Arms of #Ukraine, in Extremism Guide produced by @TerrorismPolice for UK teachers&medical staff is beyond outrageous. No explanations acceptable. We demand Trident to be removed from Guide with official apologies pic.twitter.com/sYbjW9yrsb — Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) January 19, 2020

У візуальному розділі посібника з виявлення знаків і символів праворадикальних груп, в секції “татуювання” показаний герб України під назвою “Український тризуб (націоналістичний)”.

Крім цього, в розділі організацій, які сповідують ідею домінування білої раси, наведена символіка полку "Азов".

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Також в документі згадана протестна група “Повстання проти вимирання” та інші зоозахисні та екоорганізацій.

Цей посібник для вчителів і медпрацівників поширюється по всій Великобританії в рамках підготовки до програми “Превенція” у боротьбі з радикалізацією.

Як зазначає видання The Guardian, британська поліція наполягає на тому, що керівництво не призначене для того, щоб ідентифікувати всі групи, які в ньому фігурують, як екстремістські. Вони сказали, що посібник покликаний “поліпшити розуміння знаків і символів, з якими люди можуть зіткнутися”, і що в ньому зазначено, що “не всі знаки і символи, зазначені у цьому документі, становлять інтерес для боротьби з тероризмом”.