Зеленський поспілкувався із родичами загиблих в Ірані

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з родичами загиблих в авіакатастрофі в Ірані і висловив їм щирі співчуття.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

"Володимир Зеленський коротко поспілкувався з родичами загиблих і висловив їм щирі співчуття", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 19 січня останки загиблих в авіакатастрофі громадян України, які були ідентифіковані за профілем ДНК, доправили на батьківщину. Церемонія прощання з загиблими проходить у терміналі В міжнародного аеропорту "Бориспіль", вона триватиме до 19 години. Участь у ній взяли, зокрема, Президент Володимир Зеленський, Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, Прем'єр-міністр Олексій Гончарук, представники Офісу Президента та уряду.

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8 січня після вильоту з тегеранського аеропорту ім. імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України", що виконував рейс PS752 Тегеран-Київ. 11 січня Іран визнав, що пасажирський авіалайнер був випадково збитий військовими.

На борту літака перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців, зокрема, пасажирки Ольга Кобюк і Олена Малахова і дев'ятеро членів екіпажу - пілоти Олексій Наумкін, Володимир Гапоненко і Сергій Хоменко, бортпровідники Катерина Статнік, Ігор Матьков, Марія Микитюк, Денис Лихно, Валерія Овчарук, Юлія Сологуб.

Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

Фото: Офіс Президента