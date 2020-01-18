Катастрофа літака МАУ: змінився час початку церемонії вшанування жертв

Церемонія вшанування пам’яті загиблих унаслідок катастрофи літака авіакомпанії МАУ в Ірані орієнтовно розпочнеться об 11:00 19 січня у міжнародному аеропорту “Бориспіль”.

Про це повідомляє сайт Президента.

“У неділю, 19 січня, об 11:00 (орієнтовно) розпочнеться церемонія вшанування пам’яті загиблих унаслідок катастрофи літака компанії “Міжнародні авіалінії України” в Ісламській Республіці Іран. Захід відбудеться в Міжнародному аеропорту “Бориспіль”. Представники ЗМІ запрошуються на 13:00 до термінала В”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше початок церемонії було призначено на 11:30.

За інформацією МАУ, доступ для прощання із загиблими у катастрофі буде відкритий для всіх з 13:00 до 19:00.

Як повідомляв Укрінформ, 8 січня після вильоту з тегеранського аеропорту ім. імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічну проблему літака. Однак пізніше, 11 січня, Іран заявив, що український пасажирський авіалайнер був випадково збитий військовими.

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9 січня група українських фахівців вирушила до Ірану для розслідування авіакатастрофи. До її складу увійшли представники Держслужби з надзвичайних ситуацій, Міноборони, МЗС, МВС, СБУ, РНБО, Державної авіаційної служби, Нацбюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами та МАУ.

17 січня глава МЗС України Вадим Пристайко повідомив, що Іран готовий передати українській стороні чорні скриньки з літака МАУ, але після того, як їх на місці опрацює слідча група.

В аеропорту "Бориспіль" 19 січня відбудеться церемонія вшанування пам’яті загиблих унаслідок катастрофи літака компанії "Міжнародні авіалінії України" в Тегерані.