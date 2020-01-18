Президент МАУ закликає українців долучитися до прощання з жертвами авіакатастрофи в Ірані

Президент МАУ Євгеній Дихне закликав українців 19 січня об 11:00 натиснути автомобільний сигнал на знак солідарності, із загиблими в авіакатастрофі МАУ в Ірані.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Завтра наші друзі, колеги, співвітчизники, янголи рейсу PS 752 повертаються додому. Рідна земля, близькі та сім'ї, мабуть ще ніколи не чекали на них із таким завмиранням сердець. Останній приліт і попереду вічний спокій... Наші янголи заслуговують на особливе вітання вдома. Пропоную завтра 19 січня об 11:00 усім українцям, де б ви не були, натиснути автомобільний сигнал у знак солідарності з усією країною, яка готується попрощатися з безневинними українцями... втраченими в небі Ірану", - зазначив президент МАУ.

Він закликав співвітчизників долучитись до почесної "варти" в день "прильоту" екіпажу PS 752. "Зробіть репост та посигнальте. Вони мають знати, як палко ми чекали на них вдома...", - написав Дихне.

Як повідомлялося, вранці 8 січня після вильоту з тегеранського аеропорту ім. імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту перебували 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічну проблему літака. Однак пізніше, 11 січня, Іран заявив, що український пасажирський авіалайнер був випадково збитий військовими.

9 січня група українських фахівців вирушила до Ірану для розслідування авіакатастрофи. До її складу увійшли представники Держслужби з надзвичайних ситуацій, Міноборони, МЗС, МВС, СБУ, РНБО, Державної авіаційної служби, Нацбюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами та МАУ.

В аеропорту "Бориспіль" 19 січня відбудеться церемонія вшанування пам’яті загиблих унаслідок катастрофи літака компанії "Міжнародні авіалінії України" в Тегерані.

Фото: АА