Суддю КС за квотою з'їзду суддів оберуть наприкінці березня

Суддю КС за квотою з'їзду суддів оберуть наприкінці березня

Укрінформ
Рада суддів наприкінці березня проведе черговий з’їзд суддів, на якому обере суддю Конституційного Суду за своєю квотою.

Про це повідомив у коментарі Укрінформу голова Ради суддів Богдан Моніч.

“Раз на два роки ми зобов’язані скликати черговий з’їзд суддів. Останній проходив у березні 2018 року. Якщо є незаповнена вакантна посада судді Конституційного Суду за квотою з’їзду суддів, то це буде одним з питань, яке буде внесене на порядок денний з’їзду”, - сказав він.

Моніч додав, що конкурс на вакантну посаду судді КС Рада суддів має оголосити наприкінці січня.

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Як повідомлялося, у листопаді 2019 року склали присягу судді КС Галина Юровська і Петро Філюк, які були обрані на ХVІІ позачерговому з’їзді суддів, що відбувся 29-30 жовтня.

Наразі за квотою з’їзду суддів залишається вакантною іще одна посада судді КС.

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