Суддю КС за квотою з'їзду суддів оберуть наприкінці березня

Рада суддів наприкінці березня проведе черговий з’їзд суддів, на якому обере суддю Конституційного Суду за своєю квотою.

Про це повідомив у коментарі Укрінформу голова Ради суддів Богдан Моніч.

“Раз на два роки ми зобов’язані скликати черговий з’їзд суддів. Останній проходив у березні 2018 року. Якщо є незаповнена вакантна посада судді Конституційного Суду за квотою з’їзду суддів, то це буде одним з питань, яке буде внесене на порядок денний з’їзду”, - сказав він.

Моніч додав, що конкурс на вакантну посаду судді КС Рада суддів має оголосити наприкінці січня.

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Як повідомлялося, у листопаді 2019 року склали присягу судді КС Галина Юровська і Петро Філюк, які були обрані на ХVІІ позачерговому з’їзді суддів, що відбувся 29-30 жовтня.

Наразі за квотою з’їзду суддів залишається вакантною іще одна посада судді КС.