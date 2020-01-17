Україна вивчить досвід Ізраїлю у сфері безпеки в аеропортах

Україна зацікавлена у вивченні досвіду Ізраїлю у сфері безпеки в аеропортах.

Про це сказав міністр інфраструктури Владислав Криклій під час зустрічі з Надзвичайним та Повноважним Послом Держави Ізраїль в Україні Джоелом Ліоном, інформує пресслужба міністерства.

"Особливу увагу приділено питанням забезпечення безпеки в аеропортах. Міністр інфраструктури відзначив, що Україна зацікавлена у вивченні досвіду Ізраїлю, який має одну з найкращих у світі систему безпеки", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що сторони обговорили двостороннє співробітництво в сфері транспорту, зокрема, в авіації, дорожньому будівництві, впровадженні інтелектуальних систем та створення цифрових транспортних коридорів. Криклій поінформував Ліона щодо концесійних проєктів, які Міністерство інфраструктури планує розпочати у поточному році, планів відновлення доріг та розбудови інфраструктури безпеки.

Ліон відзначив увагу, яку Міністр інфраструктури приділяє запровадженню цифрових рішень в інфраструктури та висловив сподівання у розширення співпраці між Ізраїлем та Україною.