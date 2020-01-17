Бородянський — Томіленку: У дискусії про зарплати керівників МКМС потрібні точні цифри, а не маніпуляції
Про це міністр написав у Telegram.
"Сьогодні голова НСЖУ Сергій Томіленко заявив, що "фінансування державою НСЖУ дорівнює двом зарплатам мого заступника". Я прихильник точних цифр. Отже, порівняємо. Моя середня зарплата за 2019 рік склала 37 500 грн на місяць, зарплата моїх заступників - від 90 до 108 тисяч гривень на місяць. Натомість фінансування державою НСЖУ складає 1 млн 250 тис. грн", - зазначив Бородянський.
За його словами, саме така сума була закладена на спілку в бюджеті міністерства на 2019 рік.
Як повідомляв Укрінформ, у п’ятницю, 17 січня, відбулася презентація проєкту закону про дезінформацію. Тоді голова НСЖУ висловив свою позицію щодо цього законопроєкту, а також висловився щодо рівня заробітних плат керівництва МКМС, яке останнім часом обговорюють у ЗМІ та соціальних мережах.
Бородянський, зокрема, відреагував на репліку Томіленка про великі зарплати керівництва МКМС: "Мене обурює, коли прямо тут, на презентації (проєкту) закону про дезінформацію, люди, які очолюють Національну спілку журналістів, маніпулюють і поширюють неправду".
Раніше Бородянський заявив, що фахівцям на держслужбі слід пропонувати кращі умови, ніж у комерційних компаніях, тож рівень зарплат теж має бути відповідним. Так він відреагував на публікації у ЗМІ щодо декларування керівництвом МКМС високих зарплат за грудень.