Бородянський — Томіленку: У дискусії про зарплати керівників МКМС потрібні точні цифри, а не маніпуляції

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський спростував заяву голови Національної спілки журналістів Сергія Томіленка про те, що фінансування державою НСЖУ дорівнює двом зарплатам заступника керівника МКМС.

Про це міністр написав у Telegram.

"Сьогодні голова НСЖУ Сергій Томіленко заявив, що "фінансування державою НСЖУ дорівнює двом зарплатам мого заступника". Я прихильник точних цифр. Отже, порівняємо. Моя середня зарплата за 2019 рік склала 37 500 грн на місяць, зарплата моїх заступників - від 90 до 108 тисяч гривень на місяць. Натомість фінансування державою НСЖУ складає 1 млн 250 тис. грн", - зазначив Бородянський.

За його словами, саме така сума була закладена на спілку в бюджеті міністерства на 2019 рік.

Як повідомляв Укрінформ, у п’ятницю, 17 січня, відбулася презентація проєкту закону про дезінформацію. Тоді голова НСЖУ висловив свою позицію щодо цього законопроєкту, а також висловився щодо рівня заробітних плат керівництва МКМС, яке останнім часом обговорюють у ЗМІ та соціальних мережах.

Бородянський, зокрема, відреагував на репліку Томіленка про великі зарплати керівництва МКМС: "Мене обурює, коли прямо тут, на презентації (проєкту) закону про дезінформацію, люди, які очолюють Національну спілку журналістів, маніпулюють і поширюють неправду".

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Раніше Бородянський заявив, що фахівцям на держслужбі слід пропонувати кращі умови, ніж у комерційних компаніях, тож рівень зарплат теж має бути відповідним. Так він відреагував на публікації у ЗМІ щодо декларування керівництвом МКМС високих зарплат за грудень.