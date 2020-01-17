Справа Шеремета: розгляд апеляції Дугарь перенесли

Печерський районний суд Києва 24 січня продовжить розгляд питання про зміну запобіжного заходу Яні Дугарь - фігурантці справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Таке рішення у середу оголосив суддя Роман Новак, повідомив у коментарі Укрінформу адвокат Микола Ореховський.

“Суд переніс обрання запобіжного заходу на 24 січня, щоб отримати матеріали справи, у якій їй застосували запобіжний захід і яка зараз знаходиться у Київському апеляційному суді”, - сказав він.

Початок засідання запланований на 11.30.

Як повідомлялося, 13 грудня 2019 року Печерський райсуд обрав Дугарь запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Термін його дії спливає 8 лютого 2020 року. Захист Дугарь подав клопотання про зміну запобіжного заходу.

Про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив 12 грудня 2019 року. Слідство підозрює п'ятьох осіб: лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка.