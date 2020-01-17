Пристайко сказав, хто виплатить компенсацію сім'ям загиблих в Ірані

Виділені Кабінетом міністрів по 200 тисяч гривень сім’ям 11 загиблих громадян України внаслідок авіакатастрофи в Ірані є одноразовою допомогою, а не компенсацією.

Про це сказав міністр закордонних справ України Вадим Пристайко у Верховній Раді під час години запитань до уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Що стосується тих коштів, про які ви говорите, ці кошти не є компенсацією. Це є одноразова просто допомога нашим громадянам, які втратили своїх близьких на вирішення конкретних питань. Компенсація надійде зі страхових компаній. І врешті-решт ми вимагаємо компенсації і рідним, і за літак нашої компанії від іранської сторони. Президент зустрічався двічі з родинами. Є значно більші питання , аніж ця компенсація. Є дуже болючі людські питання, які ми вирішуємо одне за одним, як уряд”, - зазначив Пристайко, відповідаючи на запитання народного депутата, чи адекватна ціна людського життя запропонованій Кабміном компенсації 200 тис. грн.

Як повідомляв Укрінформ, Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук на засіданні уряду в середу, 15 січня, повідомив, що уряд виділив по 200 тисяч гривень сім’ям загиблих громадян України внаслідок авіакатастрофи в Ірані.

Вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічну проблему літака. Проте 11 січня Іран заявив, що український авіалайнер був випадково збитий військовими.