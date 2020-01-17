Антимонопольний комітет перевіряє Укрпошту — НСЖУ

Антимонопольний комітет проводить перевірку дій АТ "Укрпошта" на ринку послуг із передплати і доставки друкованих періодичних видань на території України - щодо дотримання законодавства про захист економічної конкуренції.

Про це йдеться у листі АМК до Національної спілки журналістів України та до Кабінету міністрів України, повідомив голова НСЖУ Сергій Томіленко у Facebook.

"За інформацією НСЖУ, за останні роки відбувається різке скорочення рівня доступу громадян України до друкованих засобів масової інформації, що відбувається в результаті скорочення тиражів друкованих видань, які доставляють за передплатою. І керівництво НСЖУ, і редактори національних та місцевих газет переконані, що ключовим фактором скорочення тиражів є не втрата інтересу споживачів до друкованих видань, а агресивна політика АТ "Укрпошта", яка полягає у закритті поштових відділень на селі, постійному підвищенні тарифів на свої послуги, скороченні листонош, зміні в односторонньому порядку маршрутів і графіку доставки періодики", - зазначає голова НСЖУ.

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Як додав Томіленко, у Антимонопольному комітеті України коментують, що "зазначені дії АТ "Укрпошта" можуть свідчити про ознаки порушення законодавства про захит економічної конкуренції у вигляді зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку, що призвели або можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції, або ущемлення інтересів інших суб'єктів господарювання чи споживачів, які були б неможливими за умов існування значної конкуренції на ринку".