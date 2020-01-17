Органи ДВС стягнули понад 174 мільйони заборгованості із зарплати — Мін’юст

За час роботи нинішнього складу Кабінету міністрів органи Державної виконавчої служби (ДВС) стягнули понад 174 млн грн заборгованостей із заробітної плати.

Про це ідеться на сторінці департаменту ДВС Міністерства юстиції України у Facebook.

“За час роботи нового уряду органами ДВС стягнуто 174,3 млн грн заборгованості по заробітній платі”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, вказана сума на 7,7 млн грн більше, ніж за аналогічний період 2018 року.

“Це дає підстави стверджувати, що в Україні спостерігається позитивна тенденція щодо погашення заборгованості по заробітній платі та інших виплатах, пов’язаних із трудовими правовідносинами”, - вказується в повідомленні.

Як повідомлялося, 29 серпня 2019 року Верховна Рада України ІХ скликання затвердила склад нового Кабінету міністрів, який представив парламентаріям Прем'єр-міністр Олексій Гончарук.