Рада з питань свободи слова при Президентові підтримала ратифікацію Тромської конвенції

Рада з питань свободи слова та захисту журналістів при Президентові України підтримала ратифікацію Тромської конвенції.

Про це повідомили у пресслужбі глави держави за результатами чергового засідання Ради з питань свободи слова, що відбулося в Офісі Президента.

"Рада з питань свободи слова та захисту журналістів рекомендувала Міністерству закордонних справ України якнайшвидше подати необхідні документи щодо ратифікації Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів (Тромської конвенції - ред.) на підпис Президентові України, а главі держави - внести до парламенту законопроєкт про ратифікацію конвенції”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що члени Ради зі свободи слова також заслухали інформацію від представниці Офісу Ради Європи Галини Смірнової щодо можливості ратифікації Україною цієї Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів.

За словами Смірнової, станом на січень 2020 року конвенцію вже ратифікували дев’ять країн – Швеція, Боснія і Герцеговина, Естонія, Фінляндія, Норвегія, Молдова, Хорватія, Чорногорія та Литва. Ще вісім країн, включно з Україною, підписали Тромську конвенцію, але ще не ратифікували її. Враховуючи те, що конвенція набуває чинності з десятою ратифікацією, Україна може ввійти в історію, запустивши в дію цей важливий міжнародний документ.

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Секретар Ради з питань свободи слова та захисту журналістів при Президентові України Вадим Міський підкреслив, що українське законодавство про доступ до публічної інформації сьогодні є одним із найпрогресивніших у світі, й ратифікація конвенції не спричинить істотних законодавчих змін, але така ситуація далеко не у всіх країнах.

"Таким чином, ратифікація конвенції Україною та запуск її в дію на міжнародному рівні є можливістю для нашої країни експортувати свої практики до інших країн", - додав він.

В Офісі Президента наголошують, що така конвенція гарантує право на доступ до документів, що перебувають у володінні органів влади, будь-якій особі без пояснення причин та намірів отримання інформації, подальшого використання документів; встановлює систему моніторингу, який буде спрямовано на забезпечення країнами-підписантами належної та ефективної імплементації положень конвенції, розвитку права на доступ до офіційних документів; містить положення щодо врахування суспільного інтересу в інформації, відображеній в офіційному документі, та надання документа, якщо цей інтерес переважить шкоду, завдану інтересам, визначеним законодавством.

Крім того, зазначається, що конвенція встановлює обов’язок для розпорядників належним чином поводитися з документами для того, щоб вони були легко доступні.

Також повідомляється, що на засіданні Ради з питань свободи слова та захисту журналістів при Президентові України розглянули питання підготовки законопроєкту про дезінформацію. Перший заступник міністра культури, молоді та спорту Анатолій Максимчук зазначив, що проєкт закону про дезінформацію буде винесений на публічне обговорення, що триватиме місяць. 17 січня текст законопроєкту оприлюднять на сайті міністерства.

Під час засідання були утворені також робочі групи Ради та обрано їхніх координаторів: робоча група з питань безпеки журналістів та протидії перешкоджанню журналістській діяльності, яку координуватиме Сергій Томіленко; робоча група з питань соціального захисту журналістів – Сергій Штурхецький; робоча група з питань журналістських стандартів та саморегуляції медіа – Тетяна Лебедєва; робоча група з питань протидії дезінформації – Діана Дуцик; робоча група з питань комунікації органів державної влади – Тетяна Попова; робоча група з питань доступу до інформації – Олександр Бурмагін.

Також були утворені робоча група з питань правового регулювання діяльності медіа з координатором Тарасом Шевченком та робоча група з питань діяльності регіональних і локальних медіа з координатором Світланою Остапою.

В ОП додали, що члени Ради зі свободи слова та захисту журналістів заслухали інформацію про діяльність проєкту координатора проектів ОБСЄ в Україні "Посилення саморегуляції українських медіа" від його представників – Андрія Дзюбенка та Ліани Хоровицької.

Як повідомлялося, Раду зі свободи слова та захисту журналістів при Президентові України було утворено в липні 2019 року.