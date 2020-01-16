У "Феофанії" розробили порядок направлення пацієнтів на лікування

Київська клінічна лікарня “Феофанія” розробила проєкт порядку госпіталізації пацієнтів до профільних відділень лікарні.

Про це журналістів поінформував головний лікар лікарні “Феофанія” Ігор Семенів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“В указі Президента чітко прописано, що ми й Кабінет міністрів у термін протягом трьох місяців маємо розробити чіткий алгоритм направлення хворих для отримання високоспеціалізованої, кваліфікованої медичної допомоги в лікарні “Феофанія”. Однозначно на сьогоднішній день можу сказати, що будь-який громадянин України має право поступити в клінічну лікарню “Феофанія” для отримання діагностичної, високоспеціалізованої допомоги. Але має бути чіткий порядок, і вже сьогодні Держуправління справами попередньо надало в МОЗ проєкти документів, які ми опрацьовували протягом декількох місяців. Таким чином має вийти спільний наказ, можливо, це буде регламентовано постановою уряду, де буде чітко прописано, яким буде порядок направлення до клінічної лікарні “Феофанія”, - пояснив Семенів.

Клінічна лікарня "Феофанія" / Фото: Павло Багмут. Укрінформ

В проєкті документа, який є у розпорядженні Укрінформу, зазначається, що безоплатне лікування в межах доступного на поточний рік здійснюється обов'язково за умови: наявності правильно заповненого бланка направлення на госпіталізацію чи консультацію встановленого зразка, документ, що посвідчує особу громадянина, виписки з медичної карти амбулаторного чи стаціонарного хворого за формою №027/о, медичної документації, що підтверджує результати раніше виконаних досліджень.

При відсутності або невідповідності документів, а також за умови самостійного звернення пацієнта, лікування проводиться на платній основі, відповідно до постанов Кабміну № 1138 від 17.09.1996 року та № 1548 від 25.12.1996 року та згідно з тарифами, затвердженими ДУС.

Госпіталізацію пацієнтів пропонується здійснювати через консультативну поліклініку КЛ “Феофанія” при наявності показань до госпіталізації. У випадку відсутності показань до госпіталізації пацієнту надаються рекомендації для продовження лікування за місцем проживання.

За словами Семеніва, цей проєкт документа може бути доопрацьований МОЗ, і порядок госпіталізації має бути затверджений або наказом МОЗ, або відповідним рішенням Кабміну.

Водночас Семенів наголосив, що КЛ “Феофанія” надає високоспеціалізовану меддопомогу. Зокрема, там роблять повний цикл діагностики та лікування онкологічних захворювань, включаючи ядерну медицину, а результати діагностичних досліджень лікарні приймають за кордоном.

“Ми є установа, яка надає високоспеціалізовану допомогу, у нас висококласні унікальні спеціалісти з окремих спеціальностей в Україні. ...Алгоритм направлення в більшості повторює логіку направлення у науково-дослідні інститути НАМН, які також відносяться до такого рівня допомоги, як і “Феофанія”. Це має бути чітко впорядковано, і дійсно мають поступати люди, яким ми можемо допомогти, а не з банальними захворюваннями, яким можна дати раду в районній, міській чи обласній лікарні. Це недоцільно і нераціонально. Ми націлені на те, щоб надавати допомогу тим пацієнтам, які пройшли певне обстеження, починаючи від лікаря загальної практики, вторинної допомоги, якщо є труднощі в діагностиці, лікуванні, складна патологія ”, - сказав Семенів.

На його думку, такий підхід дозволить вирішити і питання лікування тих пацієнтів з важкими захворюваннями, яких зараз МОЗ направляє на лікування за кордон, і лікувати їх в Україні.

Семенів зазначив, що ”Феофанія” відноситься до Держуправління справами, відтак фінансується з бюджету, натомість в лікарні розраховують укласти договір з НСЗУ. За його словами, в минулому році з бюджету на фінансування КЛ “Феофанія” було виділено 422 млн грн, в 2020 році - 382 млн грн.

Водночас він наголосив, що після затвердження порядку направлення для пацієнтів лікування буде безкоштовним в межах бюджетного фінансування і відшкодування лікування НСЗУ.

Семенів зазначив, що “Феофанія” розрахована на лікування дорослого від 18 років. В той же час тут здійснюють діагностику для пацієнтів з Охматдиту, зокрема, проведення ПЕТ-КТ.

За його словами пацієнти, які з різних причин самостійно звертаються в клініку, зможуть отримувати медичні послуги на платній основі.

Тарифи на всі медичні послуги, які надаються на платній основі, розроблені в лікарні і затверджені Державним управлінням справами.

Як повідомлялося, клінічна лікарня "Феофанія" Державного управління справами була заснована в 1964 році, здійснює діагностику та лікування в наступних напрямках: нейрохірургія, онкологічні захворювання, судинна хірургія, офтальмологія, гінекологія, кардіологія, включаючи інтервенційну кардіологію і кардіохірургію та інше.

Президент Володимир Зеленський 14 січня підписав указ про забезпечення доступності лікарні “Феофанія” для всіх українців.