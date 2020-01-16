За посаду першого заступника директора ДБР змагатимуться п’ятеро кандидатів

До конкурсу на посаду першого заступника директора ДБР допустили п’ять осіб, на посаду заступників — шість.

Відповідна заява голови внутрішньої комісії Оксани Капліної опублікована на сайті відомства, повідомляє Укрінформ.

Вона поінформувала, що на конкурс на посади першого заступника і заступників, який стартував 28 грудня, подали відповідно 14 та 24 пакети документів кандидатів.

Після опрацювання документів до участі у конкурсі було допущено 5 кандидатів на посаду першого заступника директора ДБР та 6 кандидатів на посади заступників.

«Члени комісії оцінювали фахові компетенції кандидатів на посади, їх доброчесність. А також головне - здатність вирішувати найважливіші питання, які постали перед Державним бюро розслідувань в умовах реформування правової системи України та розслідувати ті злочини, які вчинені в державі, і відповідно до статті 216 Кримінального процесуального кодексу належать до підслідності Державного бюро розслідувань. За результатами голосування комісія визначилась, кого саме з кандидатів можна рекомендувати для призначення першим заступником директора Державного бюро розслідувань та заступником директора ДБР. Одна посада залишилась вакантною оскільки переможця на неї не було обрано», - розповіла Капліна.

Оголошення переможців відбудеться після їх призначення директором ДБР за результатами проходження ними спеціальної перевірки.

27 грудня президент Володимир Зеленський звільнив Романа Трубу з посади директора ДБР. Тимчасовим виконувачем обов'язків директора бюро призначили Ірину Венедіктову.

Вона очолюватиме відомство до завершення конкурсу, під час якого кадрова комісія обере нове керівництво ДБР. До цього призначення Ірина Венедіктова очолювала Комітет Верховної Ради з питань правової політики.