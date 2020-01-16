Допомога на дітей одиноким матерям цьогоріч зросте тричі

До кінця цього року державна допомога одиноким матерям на дітей віком до 6 років досягне 1921 грн.

Про це ідеться на сторінці Міністерства соціальної політики в Facebook.

Зокрема зазначається, що державна допомога на дітей одиноким матерям на дитину віком до 6 років з 1 січня 2020 становитиме 1779 грн, з 1 липня 2020 - 1859 грн, а з 1 грудня 2020 - 1921 грн.

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Окрім того, державна допомога одиноким матерям на дитину віком 6-18 років з 1 січня 2020 становитиме 2218 грн, з 1 липня 2020 - 2318 грн, а з 1 грудня 2020 - 2395 грн.