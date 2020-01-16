Рябошапка хоче покращити умови утримання ув'язнених - звернувся до міністра юстиції

У Офісі генпрокурора хочуть переглянути низку нормативно-правових актів, які регламентують діяльність установ виконання покарань та попереднього ув’язнення.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

"Генеральний прокурор Руслан Рябошапка звернувся до міністра юстиції України Дениса Малюськи із пропозицією переглянути низку нормативно-правових актів, які регламентують діяльність установ виконання покарань та попереднього ув’язнення. Зазначені документи не відповідають європейським нормам та не враховують практику Європейського суду з прав людини”, - йдеться в повідомленні.

Зокрема, Офіс генпрокурора пропонує збільшити норми площі для взятих під варту з 2,5 кв. м на особу до 4 кв. м.

Наголошується, що також потребує вирішення питання забезпечення дотримання прав засуджених на працю та її належної оплати.

Крім того, на переконання Офісу генпрокурора, потрібно звернути увагу на проблему виконання судових рішень, за якими призначено покарання у вигляді арешту або позбавлення волі особам, які на момент набрання рішеннями суду законної сили не перебували під вартою. Так, за кілька останніх років у державі своєчасно не виконано понад 800 вироків судів стосовно 838 осіб, додали у відомстві.

Також потребує змін, доповнень та конкретизації план реформування пенітенціарної системи, який необхідно привести у відповідність до міжнародних стандартів переліку прав в’язнів та гарантій їх захисту, підсумували в Офісі генпрокурора.