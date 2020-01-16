У МОЗ розповіли, що входить в пріоритетні напрямки Програми медичних гарантій

З 1 квітня 2020 року Програма медичних гарантій запрацює у повному обсязі, у які визначено п’ять пріоритетних послуг, які Національна служба здоров'я України (НСЗУ) оплатить за підвищеним тарифом.

Про це повідомляється на Міністерства охорони здоров'я .

"Стани і захворювання, смертність від яких найбільше впливає на тривалість і якість життя людей в Україні, виділяються як пріоритетні. Тобто надання медичної допомоги при цих станах вимагає підвищення якості надання та зниження рівня захворюваності та смертності українців від цих видів захворювань. Пріоритетами стали: лікування гострого інфаркту міокарда; лікування гострого мозкового інсульту; допомога при пологах; неонатальна допомога; ендоскопічні обстеження, спрямовані на ранню діагностику онкологічних захворювань", - йдеться у повідомленні.

У МОЗ зазначили, що лікарня або поліклініка, яка хоче надавати пріоритетні послуги, і заключити договір з Національною службою здоров’я України, має відповідати переліку вимог для таких послуг. Серед них - наявність необхідного обладнання, ліків та лікарів, які зможуть надати пацієнту якісну та кваліфіковану допомогу.

Так, у медичну допомогу при лікування інсульту та інфаркту входить:

- діагностика (комп'ютерна томографія, МРТ, ангіографія, екстрені лабораторні дослідження);

- проведення тромболітичної терапії (інсульт), стентування (інфаркт);

- цілодобовий моніторинг стану пацієнта у реанімації;

- реабілітаційну допомогу у гострому періоді.

Гарантований пакет медпослуг при пологах з 1 квітня включатиме:

- фізіологічні пологи;

- ургентний та плановий кесарів розтин;

- моніторинг стану роділлі та дитини;

- знеболення під час пологів;

- лабораторні та інструментальні обстеження;

- інтенсивна терапія в разі виникнення ускладнень у породіллі;

- реанімація та стабілізації стану новонароджених;

- вакцинація відповідно до Національного календаря щеплень ;

- метаболічний скринінг у новонароджених;

- консультація з питань грудного вигодовування та післяпологової контрацепції.

Зазначається, що медична допомога передчасно народженим та/або хворим новонародженим у неонатальному періоді включатиме інтенсивну терапію, респіраторну (дихальну) підтримку, цілодобове парентеральне харчування, цілодобове бактеріологічного, рентгенологічного, ультразвукового обстеження, аудіологічний та офтальмологічний скринінг передчасно народжених дітей з гестаційним віком до 32 тижнів та вагою при народженні менше за 1500 г, а також вакцинацію відповідно до Національного календаря щеплень та метаболічний скринінг у новонароджених.

Гарантований пакет безоплатних обстежень для ранньої діагностики раку включає мамографію, гістероскопію, езофагогастродуоденоскопію, колоноскопію, цистоскопію, бронхоскопію.

У МОЗ наголосили, що для того, щоб пройти дослідження, потрібно мати направлення від сімейного лікаря або іншого лікуючого лікаря.