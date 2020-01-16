У МОЗ розповіли, що входить в пріоритетні напрямки Програми медичних гарантій
Про це повідомляється на Міністерства охорони здоров'я.
"Стани і захворювання, смертність від яких найбільше впливає на тривалість і якість життя людей в Україні, виділяються як пріоритетні. Тобто надання медичної допомоги при цих станах вимагає підвищення якості надання та зниження рівня захворюваності та смертності українців від цих видів захворювань. Пріоритетами стали: лікування гострого інфаркту міокарда; лікування гострого мозкового інсульту; допомога при пологах; неонатальна допомога; ендоскопічні обстеження, спрямовані на ранню діагностику онкологічних захворювань", - йдеться у повідомленні.
У МОЗ зазначили, що лікарня або поліклініка, яка хоче надавати пріоритетні послуги, і заключити договір з Національною службою здоров’я України, має відповідати переліку вимог для таких послуг. Серед них - наявність необхідного обладнання, ліків та лікарів, які зможуть надати пацієнту якісну та кваліфіковану допомогу.
Так, у медичну допомогу при лікування інсульту та інфаркту входить:
- діагностика (комп'ютерна томографія, МРТ, ангіографія, екстрені лабораторні дослідження);
- проведення тромболітичної терапії (інсульт), стентування (інфаркт);
- цілодобовий моніторинг стану пацієнта у реанімації;
- реабілітаційну допомогу у гострому періоді.
Гарантований пакет медпослуг при пологах з 1 квітня включатиме:
- фізіологічні пологи;
- ургентний та плановий кесарів розтин;
- моніторинг стану роділлі та дитини;
- знеболення під час пологів;
- лабораторні та інструментальні обстеження;
- інтенсивна терапія в разі виникнення ускладнень у породіллі;
- реанімація та стабілізації стану новонароджених;
- вакцинація відповідно до Національного календаря щеплень;
- метаболічний скринінг у новонароджених;
- консультація з питань грудного вигодовування та післяпологової контрацепції.
Зазначається, що медична допомога передчасно народженим та/або хворим новонародженим у неонатальному періоді включатиме інтенсивну терапію, респіраторну (дихальну) підтримку, цілодобове парентеральне харчування, цілодобове бактеріологічного, рентгенологічного, ультразвукового обстеження, аудіологічний та офтальмологічний скринінг передчасно народжених дітей з гестаційним віком до 32 тижнів та вагою при народженні менше за 1500 г, а також вакцинацію відповідно до Національного календаря щеплень та метаболічний скринінг у новонароджених.
Гарантований пакет безоплатних обстежень для ранньої діагностики раку включає мамографію, гістероскопію, езофагогастродуоденоскопію, колоноскопію, цистоскопію, бронхоскопію.
У МОЗ наголосили, що для того, щоб пройти дослідження, потрібно мати направлення від сімейного лікаря або іншого лікуючого лікаря.
Детальніше про Програму медичних гарантій та пріоритетних послуг читайте за посиланням: https://bit.ly/2skwCNi.