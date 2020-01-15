Разумков привітав Управління держохорони з річницею створення

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков привітав Управління державної охорони з нагоди 28 річниці створення та подякував за вірну службу державі.

Про це повідомляє пресслужба ВР.

“Щодня ви проявляєте мужність і патріотизм у надскладних умовах. Дякую за вашу відданість державній охороні і бажаю вам міцного здоров’я й мирного неба над головою”, - зазначив Разумков.

Читайте також: Зеленський відзначив держнагородами військовослужбовців УДО

Він також нагородив почесними грамотами Верховної Ради військовослужбовців Управління державної охорони за зразкове виконання службового обов’язку та високий професіоналізм.

Фото: rada.gov.ua