Разумков привітав Управління держохорони з річницею створення
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Укрінформ
Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков привітав Управління державної охорони з нагоди 28 річниці створення та подякував за вірну службу державі.
Про це повідомляє пресслужба ВР.
“Щодня ви проявляєте мужність і патріотизм у надскладних умовах. Дякую за вашу відданість державній охороні і бажаю вам міцного здоров’я й мирного неба над головою”, - зазначив Разумков.
Він також нагородив почесними грамотами Верховної Ради військовослужбовців Управління державної охорони за зразкове виконання службового обов’язку та високий професіоналізм.
Фото: rada.gov.ua