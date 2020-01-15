Британія дає на медреформу в Україні £4 мільйони

Велика Британія надасть на реалізацію проєкту в межах реформи системи охорони здоров'я в Україні 4 млн фунтів стерлінгів.

Про це в Twitter повідомило Посольство Великої Британії в Україні.

"Британія підтримує реформу охорони здоров’я за допомогою проєкту, який фінансує спільно з USAIDUkraine. Проєкт має на меті допомогти Україні побудувати прозору, підзвітну та ефективну систему охорони здоров'я. Британія виділяє на реалізацію програми 4 мільйони фунтів стерлінгів до березня 2021 року", - йдеться у повідомленні.