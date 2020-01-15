Рябошапка закликав Прем'єра втрутитися у ситуацію з меддопомогою в’язням

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка звернувся до Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука щодо невідкладного втручання у ситуацію з гальмуванням реформи кримінально-виконавчої медицини.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Так, процес планової передачі функцій надання медичної допомоги засудженим та ув’язненим від Міністерства юстиції до Міністерства охорони здоров’я України наразі фактично не завершено. Створення окремої незалежної вертикалі мережі закладів охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України (ДКВС) передбачено Концепцією реформування пенітенціарної системи України, реалізація якої була розрахована на період до 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що протягом останнього часу відповідальні центральні органи виконавчої влади не виявили належної активності та фактично загальмували процес, що вкрай негативно вплинуло на стан дотримання конституційних прав в’язнів на охорону здоров’я та призвело до систематичності порушень вимог законодавства у цій сфері.

У Офісі генрокурора наголосили, що такий стан реформування у сфері надання медичної допомоги в’язням не сприяв зменшенню смертності серед них, адже тільки за останній рік спостерігається зростання смертності майже на 7% (517 випадків).

"Зазначене може бути підставою для Європейського суду з прав людини констатувати факти порушень вимог ст. 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод в контексті ненадання належної медичної допомоги засудженим та ув’язненим", - підкреслили в Офісі й нагадали, що у серпні 2019 році Генеральна прокуратура України вже звертала увагу Кабінету міністрів на прорахунки та проблемні питання реформування кримінально-виконавчої медицини, ризики невиконання Концепції.