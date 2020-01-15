Справа Шеремета: суд відклав розгляд апеляції Дугарь

Печерський районний суд Києва 17 січня продовжить розгляд питання про зміну запобіжного заходу Яні Дугарь - фігурантці справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Таке рішення у середу оголосив суддя Роман Новак, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Відкласти судове засідання на 17 січня”, - сказав суддя.

Початок засідання запланований на 12.30.

Адвокати Дугарь клопотали про обрання їй запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання.

Під час судового засідання було допитано декілька свідків з боку захисту. Суд оголосив перерву для виклику у суд решти свідків.

Як повідомлялося, 13 грудня 2019 року Печерський райсуд обрав Дугарь запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Термін його дії спливає 8 лютого 2020 року. Захист Дугарь подав клопотання про зміну запобіжного заходу.

Про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив 12 грудня 2019 року. Слідство підозрює п'ятьох осіб: лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка.