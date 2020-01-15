Зеленський відзначив нагородами 10 військових держохорони

Зеленський відзначив нагородами 10 військових держохорони

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами військовослужбовців Управління державної охорони.

Відповідний указ опублікований на сайті глави держави.

Як зазначається в документі, нагороди присвоєно “за вагомий особистий внесок y забезпечення безпеки органів державної влади і посадових осіб, зразкове виконання військового обов’язку та високий професіоналізм”.

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Зокрема, Президент відзначив 10 військовослужбовців УДО орденами Богдана Хмельницького та Данила Галицького, а також медалями «За військову службу Україні», «За бездоганну службу», «Захиснику Вітчизни».

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