Зеленський відзначив держнагородами військовослужбовців УДО

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами військовослужбовців Управління державної охорони.

Відповідний указ опублікований на сайті глави держави.

Як зазначається в документі, нагороди присвоєно “за вагомий особистий внесок y забезпечення безпеки органів державної влади і посадових осіб, зразкове виконання військового обов’язку та високий професіоналізм”.

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Зокрема, Президент відзначив 10 військовослужбовців УДО орденами Богдана Хмельницького та Данила Галицького, а також медалями «За військову службу Україні», «За бездоганну службу», «Захиснику Вітчизни».