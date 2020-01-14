Президент призначив понад 50 суддів у місцевих судах

Президент України Володимир Зеленський призначив 53 суддів у місцевих загальних судах.

Про це йдеться в указі №7/2020, який опублікований на сайті глави держави.

Зокрема, Президент призначив суддів першої інстанції у Житомирі, Кривому Розі, Маріуполі, Запоріжжі, у Вінницькій області, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Київській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській та інших.

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Крім цього, Зеленський указом №8/2020, призначив Тетяну Голосеніну на посаду судді Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області.