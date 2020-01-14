Рада планує підвищити доступність ліків і медичних виробів

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт, спрямований на підвищення доступності ліків.

Законопроєкт №2538 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів та інших товарів, які закуповуються особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я" підтримали 278 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Цей проєкт закону розроблений з метою забезпечення можливості здійснювати закупівлі медичних товарів за кошти державного бюджету із залученням закупівельної організації, застосування прозорих закупівельних процедур та економії бюджетних коштів, що дозволить забезпечити пацієнтів України життєво необхідними, ефективними, безпечними та якісними лікарськими засобами та іншими медичними товарами, а також на виконання взятих Україною на себе міжнародних зобов'язань", - пояснив голова Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, презентуючи законопроєкт.

Законопроєкт передбачає створення засад залучення закупівельної організації до здійснення закупівель медичних товарів за кошти державного бюджету.

Міністерство охорони здоров'я України залишатиметься головним розпорядником бюджетних коштів. Закупівельна організація здійснюватиме закупівлі медичних товарів за кошти державного бюджету в рамках програм, які буде визначено як стратегічні. Закупівельна організація отримуватиме бюджетні кошти від Міністерства охорони здоров'я та виступатиме замовником у розумінні Закону України «Про публічні закупівлі»: проводитиме процедури закупівель, укладатиме від власного імені договори про закупівлю, ставатиме власником лікарських засобів та інших медичних товарів та організовуватиме отримання відповідних товарів кінцевими споживачами – лікувально-профілактичними закладами.

Перелік медичних товарів, які можуть закуповуватися за кошти державного бюджету, передбачається затвердити постановою Кабміну.

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Запропонований законопроєктом порядок здійснення закупівель гарантуватиме недискримінацію та рівність доступу вітчизняних та зарубіжних постачальників медичних товарів до участі у таких закупівлях.

Прийняття цього законопроекту дозволить не допустити корупційних ризиків при здійсненні закупівель лікарських засобів, медичних виробів та інших товарів за кошти державного бюджету, забезпечити своєчасність та прогнозованість постачання таких товарів у заклади охорони здоров'я, економію бюджетних коштів за рахунок розширення конкуренції, в тому числі завдяки збереженню можливості участі постачальників-нерезидентів у публічних закупівлях лікарських засобів, розширити доступ пацієнтів України до найбільш ефективних, якісних та безпечних лікарських засобів, медичних виробів та інших товарів.

Як повідомлялося, у держбюджеті видатки на медицину у наступному році становитимуть 113, 3 млрд грн.