Рада планує підвищити соціальні гарантії для дітей під опікою

Верховна Рада ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт № 2494 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України".

Законопроєкт підтримали 276 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Проєкт акта передбачає підвищення соціальних гарантій для дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, в тому числі для дітей з інвалідністю, уніфікацію принципів надання допомоги на дітей одиноким матерям та малозабезпеченим сім’ям, а також запровадження державної соціальної допомоги на догляд одиноким особам, які досягли 80 річного віку та потребують постійного стороннього догляду", - йдеться в пояснювальній записці.

Законопроєктом пропонується, що допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, надаватиметься у розмірі, що становить 2,5 прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, на дітей з інвалідністю, над якими встановлено опіку чи піклування, - 3,5 прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Наразі, згідно з чинним законодавством, допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, надається у розмірі, що становить два прожиткових мінімуми для дитини відповідного віку.

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Крім того, законопроєкт передбачає призначення державної соціальної допомоги на догляд одиноким особам, які досягли 80-річного віку, та які за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду і одержують пенсію відповідно до законів України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" або "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".