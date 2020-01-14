Український суд відклав апеляцію журналістки з Казахстану щодо статусу біженця

Шостий апеляційний адміністративний суд Києва переніс розгляд апеляції опозиційної блогерки і громадської активістки із Казахстану Жанари Ахметової (Ахмет) на відмову їй у статусі біженки в Україні на 28 січня.

Про це повідомила у коментарі Укрінформу прессекретар суду Ольга Шкіль.

“Суд розпочав розгляд апеляції Жанари Ахметової. До суду надійшли документи від Державної міграційної служби, які потребують вивчення, тому суд переніс розгляд апеляції на 10 годину 28 січня”, - повідомила вона.

Як повідомляв Укрінформ, журналістка і блогер з Казахстану Жанара Ахметова прибула до України в березні 2017 року і звернулася до Державної міграційної служби по надання статусу біженки.

У жовтні 2017 року Ахметова була заарештована в Україні за екстрадиційним запитом Казахстану. У листопаді цього ж року суд звільнив її з-під варти на поруки народного депутата VIII скликання Світлани Заліщук.

Окрім того, у 2018 році Київський апеляційний суд і Верховний суд зобов’язали Державну міграційну службу переглянути своє рішення і взяти до уваги дані про переслідування Ахметової за опозиційну та журналістську діяльність. Однак міграційна служба у грудні 2018 року повторно відмовила Ахметовій у політичному притулку.

На початку січня 2020 року “Центр громадянських свобод” оприлюднив заяву на підтримку журналістки Жанари Ахметової з Казахстану.