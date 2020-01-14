Майже мільйон примірників антиукраїнських видань не пропустили торік з РФ

Державний комітет з питань телебачення і радіомовлення 2019 року надав 2322 відмови на ввезення видавничої продукції з території держави-агресора.

Про це повідомляє пресслужба комітету.

"Зокрема, на підставі негативних висновків експертної ради Держкомтелерадіо у зв’язку з невідповідністю Критеріям оцінки видавничої продукції, що дозволена до розповсюдження на території України, надано 151 відмову у видачі дозволів на ввезення з території держави-агресора майже 1 млн. примірників видань антиукраїнського змісту. Ще 2171 відмову надано внаслідок подання суб’єктами господарювання не в повному обсязі пакетів документів, необхідних для одержання дозволу, або виявлення у поданих документах недостовірних відомостей", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, водночас комітет видав 4652 дозволи на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора і тимчасово окупованої території України.

У Держкомтелерадіо повідомили, що 211 найменувань друкованої продукції внесено до Переліку книжкових видань, зміст яких спрямований на ліквідацію незалежності України, пропаганду насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини. Також у 2019 році було складено 21 протокол про накладення адміністративно-господарських штрафів, незаконно ввезену продукцію вилучено з обігу. Загальна сума нарахованих штрафних санкцій за цей період склала 876 330 грн.

До санкційних списків, за пропозицією Держкомтелерадіо, включено 12 юридичних осіб РФ (9 видавництв та 3 власники веб-сайтів), що регулярно поширюють антиукраїнську видавничу продукцію. У зв’язку з цим комітет призупинив на строк застосування санкцій (три роки) видачу cуб’єктам господарювання дозволів на ввезення видавничої продукції російських видавництв, що випускають друковану продукцію антиукраїнського змісту, а також зупинив на строк застосування санкцій дію 11 894 раніше виданих дозволів.