Wizz Air відкриє рейси за маршрутами, які раніше обслуговували Ernest Airlines

Wizz Air відкриє рейси за маршрутами, які раніше обслуговували Ernest Airlines

Укрінформ
Угорська авіакомпанія Wizz Air анонсувала запуск п'яти нових маршрутів зі столиці Албанії Тирани в міста Італії, які припинив обслуговувати лоукост Ernest Airlines через зупинку польотів.

Про це пише Avianews.

З 29 березня угорська авіакомпанія полетить у Бергамо, з 31 березня - в Пізу, з 1 травня - до Флоренції та Болоньї, з 1 серпня - в аеропорт Тревізо поруч із Венецією.

Нові напрямки обслуговуватимуться з частотою виконання рейсів від трьох до семи разів на тиждень.

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Як повідомляв Укрінформ, італійська авіакомпанія Ernest Airlines розпочала свою діяльність у 2017 році.

29 грудня 2019 року авіаційна влада Італії ENAC оголосила про припинення дії ліцензії лоукостера Ernest Airlines на перевезення пасажирів і вантажів з 13 січня 2020 року.

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Він припинив польоти 13 січня 2020 року через призупинення ліцензії.

Авіаперевізнику заборонили продаж квитків, проте дали можливість виконати перельоти в піковий період перевезень в новорічні свята з метою захисту пасажирів, які вже мають куплені квитки.

5 січня компанія скасувала чотири рейси з України: EG 544 з Одеси в Рим, 6 січня - рейси EG 236 з Києва в Рим, EG 498 з Києва в Мілан і EG 278 зі Львова в Неаполь.

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